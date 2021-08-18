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Испания. Примера

Карвахаль возобновил тренировки в основной группе «Реала»

18 Августа 2021 • 21:00 Комментировать
Леванте
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Реал Мадрид
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22.08 23:00
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Весной во время первого матча «Реала» в противостоянии с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов защитник мадридцев Даниэль Карвахаль получил мышечное повреждение, из-за которого выбыл на длительный срок.

По информации испанского издания AS, игрок только сейчас возобнил тренировки в основной группе. Он занимается вместе с партнерами по команде при повышенной интенсивности. Сообщается, что Карвахаль начинает набирать форму, но его участие в ближайшем матче крайне маловероятно.

Напомним, что новый розыгрыш Ла Лиги «Реал» начал с разгромной победы над «Алавесом». Следующим соперником «сливочных» станет «Леванте» на выезде, а сам поединок пройдет 22 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Даниэль Карвахаль
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