Карвахаль возобновил тренировки в основной группе «Реала»

Весной во время первого матча «Реала» в противостоянии с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов защитник мадридцев Даниэль Карвахаль получил мышечное повреждение, из-за которого выбыл на длительный срок.

По информации испанского издания AS, игрок только сейчас возобнил тренировки в основной группе. Он занимается вместе с партнерами по команде при повышенной интенсивности. Сообщается, что Карвахаль начинает набирать форму, но его участие в ближайшем матче крайне маловероятно.

Напомним, что новый розыгрыш Ла Лиги «Реал» начал с разгромной победы над «Алавесом». Следующим соперником «сливочных» станет «Леванте» на выезде, а сам поединок пройдет 22 августа.