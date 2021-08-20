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Испания. Примера

​Модрич не поможет «Реалу» в игре с «Леванте»

20 Августа 2021 • 15:19 Комментировать
Леванте
...
Реал Мадрид
5.30 4.20 1.62
22.08 23:00
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«Реал» посредством своего официального сайта поделился последними новостями о кадровой ситуации в команде. Хавбек Лука Модрич оказался в числе тех игроков, которые в пятницу тренировались в тренажёрном зале, а не на поле. Ряд испанских СМИ сообщает о том, что хорватский футболист имеет проблемы с приводящей мышцей. Из-за этих проблем Модрич пропустит воскресный матч Ла Лиги против «Леванте».

Отметим, что в стартовом матче сезона против «Алавеса» (победа «Реала» со счётом 4:1) Лука Модрич провёл на поле 88 минут и отметился результативной передачей.

Матч «Леванте» - «Реал» стартует 22 августа в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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