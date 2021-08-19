«Реал» пропишет в контракте с Бензема клаузулу в миллиард евро

Мадридский «Реал» стоит на пороге подписания нового контракта с Каримом Бензема.

Стали известны интересные детали будущей сделки «сливочных» со своим основным нападающим. Вице-чемпионы Испании должны на днях окончательно ударить по рукам с 33-летним страйкером и пролонгировать отношения сроком до лета 2023 года.

Но куда более интересен другой момент – вероятный размер клаузулы в контракте Бензема. Если верить данным журналиста Фабрицио Романо, она составит ни много ни мало – один миллиард евро.

Карим Бензема помог «Реалу» добыть стартовый успех в игре с «Алавесом» 4:1, забив дважды.