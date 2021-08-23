​Анчелотти прокомментировал потерю очков «Реалом»

Вслед за «Барселоной» «Реал» тоже потерял очки во втором туре Ла Лиги, сыграв вничью с «Леванте» (3:3).

«Безумный матч. Мы контролировали игру, но потеряли два очки. Нам нужно улучшить игру в обороне.

Начало второго тайма? Сложно объяснить. Я сказал футболистам, что даже если ты хорошо контролируешь игру, одна деталь может всё изменить, и тогда у соперника станет больше смелости, а у тебя – больше страха.

Неприятное послевкусие. Нам нужно более внимательно действовать в оборонительной фазе. Над этим нам нужно поработать», - цитирует Анчелотти AS.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет в гостях у «Бетиса» 28 августа.