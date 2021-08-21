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Испания. Примера

​У Анчелотти спросили о возможном трансфере Мбаппе

21 Августа 2021 • 19:48 Комментировать
Леванте
...
Реал Мадрид
4.50 4.20 1.70
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В ходе пресс-конференции перед воскресным матчем чемпионата Испании против «Леванте» наставник «Реала» Карло Анчелотти получил вопрос по поводу возможного трансфера Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Я не знаю, перейдёт ли к нам Мбаппе. Я не волнуюсь об этом. У меня очень хороший и сильный состав, который меня очень радует. Я сосредоточен на тех футболистах, которые есть в своём распоряжении. Эта команда способна бороться за любой трофей. У нас есть большие звёзды в составе. Я не буду называть их всех, но у нас хватает топовых игроков. Мы должны работать», - рассказал Анчелотти журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе
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