Бензема близок к продлению контракта с «Реалом»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с мадридским клубом, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, стороны уже согласовали детали нового соглашения. Сообщается, что Бензема подпишет контракт до 2023 года.

Напомним, что Бензема стал игроком «Реала» в 2009 году, перейдя из «Лиона» за 35 миллионов евро. В составе мадридского клуба он сыграл 560 матчей, что является десятым показателем в истории «сливочных». За это время он забил 281 гол и отдал 144 результативные передачи.

Ранее также сообщалось, что полузащитник Федерико Вальверде тоже продлит контракт с «Реалом».