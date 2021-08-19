Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 122 Комментарии
Испания. Примера

Бензема близок к продлению контракта с «Реалом»

19 Августа 2021 • 17:58 Комментировать (1)
Леванте
...
Реал Мадрид
5.30 4.20 1.60
22.08 23:00
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с мадридским клубом, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, стороны уже согласовали детали нового соглашения. Сообщается, что Бензема подпишет контракт до 2023 года.

Напомним, что Бензема стал игроком «Реала» в 2009 году, перейдя из «Лиона» за 35 миллионов евро. В составе мадридского клуба он сыграл 560 матчей, что является десятым показателем в истории «сливочных». За это время он забил 281 гол и отдал 144 результативные передачи.

Ранее также сообщалось, что полузащитник Федерико Вальверде тоже продлит контракт с «Реалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
NOBODY
19 Августа 2021 в 18:05
больше всех этому рад...Артур? ))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
17:58 · Испания. Ла Лига
Бензема близок к продлению контракта с «Реалом» 1
11:58 · Италия. Серия А
Пьянич хочет покинуть «Барселону» этим летом
10:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может усилиться звёздным полузащитником «Манчестер Сити» 2
08:39 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, что думает об уходе Месси из «Барселоны»
08:31 · Испания. Ла Лига
Агуэро отказался играть за «Барселону» под номером, принадлежавшим Месси
18 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» - «Арсеналу»: «Триппьер не продаётся» слухи
23:13 · Испания. Ла Лига
Лукас Перес покидает «Алавес»
22:32 · Испания. Ла Лига
Маркос Пауло может отправиться в аренду в «Фамаликан»
22:27 · Испания. Ла Лига
Льоренте продлил контракт с «Атлетико»
22:18 · Италия. Серия А
Переход Пьянича в «Ювентус» может не состояться 1
21:00 · Испания. Ла Лига
Карвахаль возобновил тренировки в основной группе «Реала»
20:39 · Испания. Ла Лига
Алеш Видаль – о переходе в «Эспаньол»: «Я там, где хотел оказаться»
19:49 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по номеру 10 после ухода Месси
19:30 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Горжусь, что смог сыграть 100 матчей за «Барселону»
18:04 · Испания. Ла Лига
Анри: «Гвардиола научил меня заново играть в футбол»
Все новости
Рекомендуем
 