Вальверде продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, сообщает в «Твиттере» Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны практически достигли соглашения. Руководство «сливочных» и сам игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Мадридцы связывают с 23-летним полузащитником будущее команды. Вальверде выступает в составе «Реала» с 2016 года, хотя в основой состав пробился только в последние три сезона. За это время уругваец сыграл за «королевский» клуб 103 матча и забил пять мячей.

В первом туре текущего сезона Ла Лиги Вальверде вышел в старте на матч с «Алавесом» (4:1). Следующую встречу «Реал» проведет 22 августа в гостях у «Леванте».