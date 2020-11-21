​«Атлетико» и «Барселона» назвали составы

В главном матче десятого тура чемпионата Испании сыграют «Атлетико» и «Барселона».

Наставник мадридских «матрасников» Диего Симеоне принял решение включить в стартовый состав таких футболистов: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Коке, Сауль, Карраско, Льоренте, Фелиш, Корреа.

Рулевой каталонцев Рональд Куман, в свою очередь, доверил место в основном составе следующим исполнителям: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Пьянич, де Йонг, Педри, Дембеле, Месси, Гризманн.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» на стадионе «Ванда Метрополитано» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.