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​«Атлетико» и «Барселона» назвали составы

21 Ноября 2020, 22:07,

Global Look Press

В главном матче десятого тура чемпионата Испании сыграют «Атлетико» и «Барселона».

Наставник мадридских «матрасников» Диего Симеоне принял решение включить в стартовый состав таких футболистов: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Коке, Сауль, Карраско, Льоренте, Фелиш, Корреа.

Рулевой каталонцев Рональд Куман, в свою очередь, доверил место в основном составе следующим исполнителям: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Пьянич, де Йонг, Педри, Дембеле, Месси, Гризманн.

Матч между «Атлетико» и «Барселоной» на стадионе «Ванда Метрополитано» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
21 Ноября 2020, 22:16

вывеска матча как тортик )) жаль нет вишенки -- Суареса

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