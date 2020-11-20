Куман в последний раз ответил на вопрос о Месси

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20 Ноября 2020, 16:21,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции снова ответил на вопрос о Лионеле Месси, но предупредил журналистов, что это в последний раз.
«Месси и «Манчестер Сити»? Я не вижу Лео за пределами «Барселоны». Больше не буду отвечать на этот вопрос.
Контракт Месси рассчитан ещё на год [до конца сезона]. Это и есть будущее Лео. Надеюсь, он останется здесь. Посмотрим, что случится потом, что сейчас он остаётся футболистом «Барселоны», - приводит слова Кумана Marca.
В субботу, двадцать первого ноября, «Барселона» проведёт гостевой поединок чемпионата Италии против «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман