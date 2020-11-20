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Куман в последний раз ответил на вопрос о Месси

20 Ноября 2020, 16:21,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции снова ответил на вопрос о Лионеле Месси, но предупредил журналистов, что это в последний раз.

«Месси и «Манчестер Сити»? Я не вижу Лео за пределами «Барселоны». Больше не буду отвечать на этот вопрос.

Контракт Месси рассчитан ещё на год [до конца сезона]. Это и есть будущее Лео. Надеюсь, он останется здесь. Посмотрим, что случится потом, что сейчас он остаётся футболистом «Барселоны», - приводит слова Кумана Marca.

В субботу, двадцать первого ноября, «Барселона» проведёт гостевой поединок чемпионата Италии против «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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