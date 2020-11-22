​Симеоне сдержанно отреагировал на первую свою победу над «Барселоной» в Ла Лиге

В субботу вечером «Атлетико» порадовал своих фанатов победой над «Барселоной» с минимальным счётом 1:0. Диего Симеоне впервые обыграл «сине-гранатовых» в чемпионате Испании как тренер.

«Сходство с «Атлетико», выигрывавшим Ла Лигу в сезоне 2013/2014? Нет, я его не вижу. Но я вижу рост своих футболистов по сравнению с прошлым сезоном. Мы лучше работаем на поле, мы более готовы жертвовать своими интересами ради интересов команды», - сказал Симеоне на пресс-конференции.

Наставник «Атлетико» преуменьшил значимость победы над «Барселоной».

«Футбол – это матч за матчем. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Сегодня мы выиграли, но это не меняет наших планов», - сказал тренер.