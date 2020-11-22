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​«Барселона» показала худший старт в Ла Лиге за 29 лет

22 Ноября 2020, 09:57,

Global Look Press

В субботу «Барселона» огорчила своих фанатов гостевым поражением от «Атлетико» со счётом 0:1. Как сообщает Goal.com, каталонцы показали худший свой старт в Ла Лиге за последние 29 лет, набрав всего лишь одиннадцать очков в восьми стартовых играх.

В последний раз «Барселона» так плохо начинала чемпионат в сезоне 1991/1992. У команды тогда тоже было три победы, две ничьи и три поражения в восьми стартовых турах, но очков было восемь, ведь раньше за викторию начислялось два балла, а не три.

Любопытно, что в том сезоне 29 лет назад «Барселона» в итоге завоевала чемпионский титул.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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