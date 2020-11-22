Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»

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22 Ноября 2020, 00:57,
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Мадридский «Атлетико» перед свиданием с московским «Локомотивом» рубился с «Барселоной».
|Атлетико М
|1:0
|Барселона
|(1:0) Карраско Янник 45'
Взаимная ничья «Вильяррела» и мадридского «Реала» наверняка порадовала «Атлетико», потому что очки потеряли сразу два ближайших конкурента «матрасников». Это речь шла о верхней части таблицы Ла Лиги, где «Барселоны» на данный момент нет. «Сине-гранатовые» со скрипом идут при Кумане и проигрывали «Атлетико» перед очным матчем семь очков при равном количестве матчей. Надо ли объяснять, что каталонцам в таких условиях требовалась исключительно победа? Мадридцы, конечно, тоже хотели выиграть, но их ничья в турнирном плане устроила бы больше, чем барселонцев.
Начало матча оказалось нескучным. Первый момент создали гости. Дембеле простреливал с правой стороны на ближнюю штангу, и опередивший Хименеса Гризманн пробил выше цели. Хозяева ответили точнее – ударом в створ, причём где-то с линии штрафной. Сауль, получивший мяч от Льоренте, пальнул под перекладину в район левого угла, и снаряд в красивом прыжке потащил Тер Штеген. Чуть позже Льоренте вырвался на рандеву с чужим вратарем по зоне правого инсайда и послал мяч в верхнюю стойку, от которой тот отскочил за лицевую.
Дальше долгое время моментов не возникало. Команды попеременно выдавали отрезки владения мячом, и «Атлетико» тоже это делал, вопреки стереотипам. Ближе к голу по такой позиционной игре, казалось, была «Барселона» – за счёт полумомента Месси, который примерил на себя своеобразную шапку-невидимку. На 41-й минуте он незаметно для «матрасников» открылся на левом полуфланге под пас-конфетку Жорди Альбы с левого фланга, но ничем не примечательный удар Лео с острого угла не стал проблемой для Облака.
Всё шло к тому, что на перерыв команды уйдут при нулевом счёте, однако случилось то, чего мало кто ожидал. На третьей компенсированной к первому тайму минуте начудил Тер Штеген. Вратарь, на счету которого бесчисленное множество спасений ворот каталонцев (не в этом матче), вдруг сыграл роль виновника невынужденного гола. Мечтая о лаврах Нойера, Тер Штеген кинулся в среднюю часть поля на правый фланг, чтобы вынести мяч из-под ног Карраско, но прогадал и подкатился невпопад. А Карраско хватило мастерства без проблем поразить пустые ворота с приличной дистанции (1:0).
В дебюте второго тайма в атаку играл «Атлетико», но вскоре инициатива логично перешла к «Барселоне». Прекрасный шанс родился у гостей на 57-й минуте, когда Лангле откликнулся на подачу слева от Месси и головой с линии штрафной отправил мяч в руки Облаку. Вскоре каталонцы понесли ощутимую потерю – Корреа упал на ногу Пике, который не смог продолжить встречу из-за травмы.
«Сине-гранатовые», проводившие матч в жёлтой форме, не могли наседать на чужую штрафную беспрестанно, поэтому и мадридцы находили себя на половине поля соперника. Попади Жоау Фелиш по мячу во время подачи с правого фланга – счёт стал бы 2:0. Однако португалец пролетел мимо снаряда – или снаряд пролетел мимо португальца. Счёт остался минимальным, и «Барселона» старалась уйти от поражения, но хозяева оборонялись уверенно и додержали победу 1:0 при нормальной игре без сверхусилий. В конце основного времени перспективно пробивал издали по воротам хозяев Серхи Роберто, и мяч, удачно для мадридцев срикошетивший от Хименеса, ушёл на угловой.
«Атлетико» набирает 20 очков – столько же у «Реал Сосьедада», а больше нет ни у кого. «Барселона» остаётся со своими скромными 11-ю баллами. Ошибка Тер Штегена ещё долго будет заставлять его просыпаться после ночных кошмаров в холодном поту. Как видим, «матрасники» разобрались с каталонцами и без заразившегося коронавирусом Суареса. Теперь в среду «матрасники» примут в рамках Лиги чемпионов московский «Локомотив», который в субботу также выиграл со счётом 1:0, но не у «Барселоны», а у «Арсенала». Не у лондонского, а у тульского.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Чемпионат Испании, Ла Лига, Примера
Сегодня день легкой атлетики??? Куда бегали Эдерсон, Тер Штеген и...(другие матчи я не смотрел ,но уверен,что там тоже бегали)
видим, «матрасники» разобрались с каталонцами и без заразившегося коронавирусом Суареса. Теперь в среду «матрасники» примут в рамках Лиги чемпионов московский «Локомотив», который в субботу также выиграл со счётом 1:0, но не у «Барселоны», а у «Арсенала». Не у лондонского, а у тульского.
ахаха) гении)
Да, сейчас Барса уде не топклуб, это скорее междуэтажье..
И все это заслуга великого менеджемента.
Мои поздравления Диего!
Все одно и тоже, из матча в матч. Дембеле не игрок для Барсы, это не человек одного касания, ему нужно время для принятия решения, а его никто не даст. Гриз хорош только на контратаках, при свободных зонах, а Барса не контратакует. Брейтвейт выходит для усиления игры, да это смешно уже просто. На Месси привычно налетают по 3-4, но отцепиться ему уже сложно. Де Йонг не обостряет, Пьянич тоже, Коут так же. Не покидает ощущение, что все это уже было. Сегодня разве что в обороне было поприятнее. Может быть оттого, что края не работали. Ну и игра Барсы оставляет желать...лучшего? Да хоть какую-нибудь игру показывали бы с серьезными соперниками.
матч равных команд. матрасы конечно лучше организованы и дисциплинированы, видно руку тренера. Барса пока играет невесть во что. Дембеле вроде активничал, старался играть в обороне даже, но уж больно плохо у него держится мяч. если сравнивать с Месси года два назад, у того мяч вообще было не отобрать. ну и атакующих действий у француза кот наплакал. как и у другого француза, коллеги по амплуа. Барса атаковала больше правым флангом, через Дембеле и Гризманна, и току от атак было чуть больше нуля. где разнообразие? где атаки по левому флангу, где Альба способен выдать пас-конфетку? ставка на французов снова не сработала.
про Месси можно уже ничего не говорить. эффективность его упала даже по сравнению с прошлым сезоном. ошибки, потери мяча, неточные удары... да, жаль...
Коут вышел и я думал, что он освежит атаку. не освежил. пыжился, носился, но всё без мысли. сыгранности с партнёрами никакой. вообще по расстановке и составу к Куману есть вопросы.
Тер Штеген отлично отстоял первый тайм и тем обиднее его ляп. ну уж если выходишь, будь уверен, что перехватишь мяч. не рассчитал немного.
оборона сыграла не худший матч, даже без Пике. мог Ленгле спасти матч, но не повезло.
не счёт удручает, а отсутствие построенной игры. смотришь на игроков и думаешь: "неужели это та самая великая Барселона?" не тянет команда на приставку ТОП сейчас. никак не тянет...
Стараюсь не подвергать анализу и тем более не давать советы менеджменту и владельцам огромных по величине и сложности машин под названием топ-клубы. Но здесь вижу, что командой сейчас никто не управляет. Из тура в тур тот же набор игроков с той же разрозненностью действий и полным отсутствием идей и желания. Всё это если и не выглядит чудовищно, то только благодаря высокому классу каждого из игроков Барсы.
Очень заметно это было сегодня из-за соперника. Атлетико традиционно заряжен человеком у бровки, воодушевлённо выполняет свою работу, пинает мяч с горящими глазами все полтора часа.
Барса страдает на поле. Говорить что то об Игре просто нет смысла. Страдание и отбытие номера. Поставили галочку и поехали домой. Блин, и это Барса. Самая фантастическая и невероятная команда последнего десятилетия.
Особенно всё это видно по Месси. Он просто не играет. Страсти ноль, злости ноль. Это совсем не трудно понять. Ты всегда играл в Битлз под руководством Эпстайна, а тут судьба тебе дала в партнёры разношёрстных музыкантов под дирижёрством Мединского. Жопа. Полный повтор того, что давно происходит у Месси в сборной Аргентины, которая полностью лишена какой либо мысли в управлении футболом страны.
Кумана очень уважаю, но почему то с первой его минуты у бровки очень ясно понимаю - это не то. Этот Барсу не слепит. Это слон в посудной лавке. Человек десяток туров просто наблюдает, как деградирует команда. Наверняка что то пробует и говорит, но результат то ноль. Контакта с командой нет, мысли на поле никакой, эмоции у игроков как на поминках.
привет! все мои мысли ты описал. грустно как то смотреть на то, что творится сейчас на поле.
Здравствуй, pol-black!
Мне особенно жаль, что ещё пару сезонов, при хорошем климате, можно было бы видеть гениального Месси в футбольном кураже. Больше то такого не увидим ещё лет пятьдесят.
Тер бедолага .... , даже жалко его , самое обидное для Барсы не то что они проиграли , а то что на ровном месте потеряли еще двух ведущих игроков , надеюсь что только на этот матч , просто беда какая то . Проигрыш не по делу , скорее вырисовывалась ничейка , Гриз опять со своим унылым лицом мне сегодня будет снится , Фати стал очень важным игроком , без него нет легкости в атаке , ну и Дембеле отрабатывающий в обороне , это просто вишенка )) игра понравилась , играли претенденты на титул , Барса хоть и разобрана , но это Барса . Атлетико был лучше , это нужно признать , и если бы не тот проигрыш в ЛЧ Баварии , я был бы рад за эту команду , но вроде прогрессируют . Ждем европу , что там покажут клубы .
Вот не согласен,что должна быть ничья. Атлеты создавали,забили, а потом играли по счету. Кроме удара Ленгле головой больше ничего не было (может я и ошибаюсь,так как переключал на МЮ)
На счёт Фати солидарен. Теряются месяцы в этой разобранности.
ай отличный резалт.. мои поздравки симоне.. а у меци уши кверхногами растут.. )))