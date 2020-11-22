Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» перед свиданием с московским «Локомотивом» рубился с «Барселоной».

Взаимная ничья «Вильяррела» и мадридского «Реала» наверняка порадовала «Атлетико», потому что очки потеряли сразу два ближайших конкурента «матрасников». Это речь шла о верхней части таблицы Ла Лиги, где «Барселоны» на данный момент нет. «Сине-гранатовые» со скрипом идут при Кумане и проигрывали «Атлетико» перед очным матчем семь очков при равном количестве матчей. Надо ли объяснять, что каталонцам в таких условиях требовалась исключительно победа? Мадридцы, конечно, тоже хотели выиграть, но их ничья в турнирном плане устроила бы больше, чем барселонцев.

Начало матча оказалось нескучным. Первый момент создали гости. Дембеле простреливал с правой стороны на ближнюю штангу, и опередивший Хименеса Гризманн пробил выше цели. Хозяева ответили точнее – ударом в створ, причём где-то с линии штрафной. Сауль, получивший мяч от Льоренте, пальнул под перекладину в район левого угла, и снаряд в красивом прыжке потащил Тер Штеген. Чуть позже Льоренте вырвался на рандеву с чужим вратарем по зоне правого инсайда и послал мяч в верхнюю стойку, от которой тот отскочил за лицевую.

Embed from Getty Images

Дальше долгое время моментов не возникало. Команды попеременно выдавали отрезки владения мячом, и «Атлетико» тоже это делал, вопреки стереотипам. Ближе к голу по такой позиционной игре, казалось, была «Барселона» – за счёт полумомента Месси, который примерил на себя своеобразную шапку-невидимку. На 41-й минуте он незаметно для «матрасников» открылся на левом полуфланге под пас-конфетку Жорди Альбы с левого фланга, но ничем не примечательный удар Лео с острого угла не стал проблемой для Облака.

Всё шло к тому, что на перерыв команды уйдут при нулевом счёте, однако случилось то, чего мало кто ожидал. На третьей компенсированной к первому тайму минуте начудил Тер Штеген. Вратарь, на счету которого бесчисленное множество спасений ворот каталонцев (не в этом матче), вдруг сыграл роль виновника невынужденного гола. Мечтая о лаврах Нойера, Тер Штеген кинулся в среднюю часть поля на правый фланг, чтобы вынести мяч из-под ног Карраско, но прогадал и подкатился невпопад. А Карраско хватило мастерства без проблем поразить пустые ворота с приличной дистанции (1:0).

В дебюте второго тайма в атаку играл «Атлетико», но вскоре инициатива логично перешла к «Барселоне». Прекрасный шанс родился у гостей на 57-й минуте, когда Лангле откликнулся на подачу слева от Месси и головой с линии штрафной отправил мяч в руки Облаку. Вскоре каталонцы понесли ощутимую потерю – Корреа упал на ногу Пике, который не смог продолжить встречу из-за травмы.

Embed from Getty Images

«Сине-гранатовые», проводившие матч в жёлтой форме, не могли наседать на чужую штрафную беспрестанно, поэтому и мадридцы находили себя на половине поля соперника. Попади Жоау Фелиш по мячу во время подачи с правого фланга – счёт стал бы 2:0. Однако португалец пролетел мимо снаряда – или снаряд пролетел мимо португальца. Счёт остался минимальным, и «Барселона» старалась уйти от поражения, но хозяева оборонялись уверенно и додержали победу 1:0 при нормальной игре без сверхусилий. В конце основного времени перспективно пробивал издали по воротам хозяев Серхи Роберто, и мяч, удачно для мадридцев срикошетивший от Хименеса, ушёл на угловой.

«Атлетико» набирает 20 очков – столько же у «Реал Сосьедада», а больше нет ни у кого. «Барселона» остаётся со своими скромными 11-ю баллами. Ошибка Тер Штегена ещё долго будет заставлять его просыпаться после ночных кошмаров в холодном поту. Как видим, «матрасники» разобрались с каталонцами и без заразившегося коронавирусом Суареса. Теперь в среду «матрасники» примут в рамках Лиги чемпионов московский «Локомотив», который в субботу также выиграл со счётом 1:0, но не у «Барселоны», а у «Арсенала». Не у лондонского, а у тульского.

Кирилл Иванцов