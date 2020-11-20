Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может рассмотреть вариант продления контракта с «Барселоной», говорит Ривалдо.

Бывший игрок «Барселоны» утверждает, что Месси вряд ли не продлит контракт, если клуб не выиграет крупный трофей. Под крупным трофеем имеется в виду Лига чемпионов или Ла Лига.

Лионель пытался покинуть клуб прошедшим летом, но мирно решить вопрос не удалось, поэтому игрок остался и отработает свой контракт до конца, однако уже появляются слухи о новом клубе аргентинца.

Если в конце сезона нынешний главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не сможет выиграть трофей, то Ривалдо не верит, что Месси останется в клубе.