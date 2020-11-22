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​Куман взял на себя вину за поражение от «Атлетико»

22 Ноября 2020, 10:12,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после поражения от «Атлетико» (0:1) дал комментарий. Каталонцы выдали худший старт в Ла Лиге за двадцать девять лет – три победы, две ничьи и три поражения в восьми турах.

«Как и любой тренер, я несу ответственность за результат. Для такой большой команды пропускать такой гол… Такого не может случаться в компенсированное время. Мы владели мячом, но забил соперник. Это вызывает беспокойство.

Мы знали, что в матче с этим соперником сложно создать много моментов. У нас было несколько шансов при нулевом счёте, и реализуй мы хотя бы один из них, игра получилась бы совершенно иной», - рассказал Куман Movistar.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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