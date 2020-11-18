Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт хочет видеть у руля Хави

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт настаивает, что Хави Эрнандес будет назначен тренером клуба, если за него проголосуют, а бывший полузащитник может стать версией сэра Алекса Фергюсона.

Хави, который на данный момент возглавляет катарский клуб «Аль-Садд», активно связывали с возвращением в клуб в последние месяцы, однако он отказал каталонцам в январе после ухода в отставку Эрнеста Вальверде.

ESPN Deportes пишет, что Фонт был одним из первых фаворитов на январских выборах.

Теперь он заявил, что бывший капитан каталонского клуба Хави может быть для клуба тем же, кем был сэр Алекс Фергюсон для «Манчестер Юнайтед».