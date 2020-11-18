Месси в очередной раз выразил разочарование текущими событиями

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выразил своё разочарование в связи с текущими событиями, заявив, что он устал быть проблемой для всего в клубе, сообщает El Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, комментарии, похоже, являются отмщением Эрику Ольхатсу, бывшему агенту Антуана Гризманна, который критиковал аргентинскую звезду.

Месси сказал в кратком заявлении собравшимся журналистам, покидая аэропорт Барселоны, что он устал быть проблемой для всего в клубе.

Ольхатс сказал France Football, что Антуан прибыл в клуб с серьёзными проблемами, где всё контролирует Месси. Также он добавил, что Лео является и императором, и монархом, а также сказал, что Месси скептически отнёсся к приезду Антуана.