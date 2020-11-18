Месси в очередной раз выразил разочарование текущими событиями

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18 Ноября 2020, 22:54,
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси выразил своё разочарование в связи с текущими событиями, заявив, что он устал быть проблемой для всего в клубе, сообщает El Mundo Deportivo.
Как отмечает источник, комментарии, похоже, являются отмщением Эрику Ольхатсу, бывшему агенту Антуана Гризманна, который критиковал аргентинскую звезду.
Месси сказал в кратком заявлении собравшимся журналистам, покидая аэропорт Барселоны, что он устал быть проблемой для всего в клубе.
Ольхатс сказал France Football, что Антуан прибыл в клуб с серьёзными проблемами, где всё контролирует Месси. Также он добавил, что Лео является и императором, и монархом, а также сказал, что Месси скептически отнёсся к приезду Антуана.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Барселона, Лионель Месси