Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Месси в очередной раз выразил разочарование текущими событиями

18 Ноября 2020, 22:54,

Global Look Press

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выразил своё разочарование в связи с текущими событиями, заявив, что он устал быть проблемой для всего в клубе, сообщает El Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, комментарии, похоже, являются отмщением Эрику Ольхатсу, бывшему агенту Антуана Гризманна, который критиковал аргентинскую звезду.

Месси сказал в кратком заявлении собравшимся журналистам, покидая аэропорт Барселоны, что он устал быть проблемой для всего в клубе.

Ольхатс сказал France Football, что Антуан прибыл в клуб с серьёзными проблемами, где всё контролирует Месси. Также он добавил, что Лео является и императором, и монархом, а также сказал, что Месси скептически отнёсся к приезду Антуана.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Барселона, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён