​Пике получил травму и покинул поле в слезах

Защитник «Барселоны» Херард Пике получил травму в субботнем матче чемпионата Испании против «Атлетико». Ближе к средине второго тайма Пике испытал болезненные ощущения в колене. Рональду Куману пришлось делать замену и выпускать на поле Серджино Деста.

Пике покидал футбольное поле со слезами на глазах. Возможно, защитник «сине-гранатовых» чувствовал, что травма достаточно серьёзная.

Первую оценку травме Пике должен дать главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на послематчевой пресс-конференции.

Следить за матчем «Атлетико» - «Барселона» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.