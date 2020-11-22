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​Пике получил травму и покинул поле в слезах

22 Ноября 2020, 00:30,

Global Look Press

Защитник «Барселоны» Херард Пике получил травму в субботнем матче чемпионата Испании против «Атлетико». Ближе к средине второго тайма Пике испытал болезненные ощущения в колене. Рональду Куману пришлось делать замену и выпускать на поле Серджино Деста.

Пике покидал футбольное поле со слезами на глазах. Возможно, защитник «сине-гранатовых» чувствовал, что травма достаточно серьёзная.

Первую оценку травме Пике должен дать главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на послематчевой пресс-конференции.

Следить за матчем «Атлетико» - «Барселона» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Херард Пике
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Комментарии (1)
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0
pol-black
22 Ноября 2020, 00:59

здоровья Жерару!

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