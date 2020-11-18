Почеттино не откажется в третий раз от возможности тренировать «Барселону»

Маурисио Почеттино уже дважды отказывался от возможности тренировать «Барселону», однако, как сообщает Evening Standard, третий раз он не откажется от такой возможности.

Как сообщает источник, аргентинский наставник готов взглянуть на проект сине-гранатовых свежим взглядом и был бы готов возглавить клуб.

Утверждается, что Почеттино уже отказался от этой роли в январе - после увольнения Эрнесто Вальверде - и снова этим летом, когда Рональд Куман сменил Кике Сетьена у руля.

Почеттино не работал с тех пор, как покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года, когда был уволен и заменён на Жозе Моуринью.