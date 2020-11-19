Винисиус высказался о критике в свой адрес от Бензема

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о критике в свой адрес со стороны товарища по команде Карима Бензема в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Бензема был заснят в перерыве матча, где он сказал Ферлану Менди, чтобы тот не пасовал на Винисиуса, ибо тот делает, что хочет и играет против товарищей по команде.

Данные второй половины игры показывают, что Менди трижды отдал передачу Винисиусу, а бразилец трижды отдал передачу на защитника.

Винисиус в интервью испанской газете ABC сказал, что они с Каримом Бензема являются товарищами по команде, а это уже многое, и также добавил, что у них прекрасные отношения.