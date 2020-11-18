«Барселона» хочет продлить контракт с Фати до 2026 года

«Барселона» хочет удержать своего молодого нападающего Ансу Фати и продлить с ним контракт до 2026 года, сообщает Mundo Deportivo.

На данный момент нападающий травмирован, как минимум, на три месяца из-за разрыва мениска в левом колене. Поэтому, когда он вернётся, у сине-гранатовых будет новый президент.

Одной из первоочерёдных задач будущего президента клуба, после сохранения нападающего Лионеля Месси, продлить контракт с будущей звездой каталонского клуба.

«Барселона» утверждает, что контракт Ансу Фати действует до 2022 года с возможностью продления ещё на два года.

Однако агент игрока и его отец считают, что договор заканчивается в 2022 году и условия необходимо пересмотреть.