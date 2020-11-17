«Барселона» отказалась заплатить на 20 млн евро больше за возвращение Неймара

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17 Ноября 2020, 18:27,
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Летом 2019 года «Барселона» была близка к возвращению форварда Неймара, но не договорилась с «ПСЖ». О деталях переговоров Diario Sport поведал бывший вице-президент каталонцев Хавьер Бордас.
- Мы предлагали «ПСЖ» 110 млн евро плюс Жана-Клера Тодибо. Ивана Ракитича и Усмана Дембеле. Другая сторона хотела этих игроков и 130 миллионов, так что Неймар был в 20 миллионах от возвращения. Но в итоге сделка сорвалась, - заявил Бордас.
Экс-руководитель «Барселоны» добавил, что на замену Неймару каталонцы пытались заполучить Килиана Мбаппе в пару к Усману Дембеле, но и здесь ничего не получилось.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар