«Барселона» отказалась заплатить на 20 млн евро больше за возвращение Неймара

Летом 2019 года «Барселона» была близка к возвращению форварда Неймара, но не договорилась с «ПСЖ». О деталях переговоров Diario Sport поведал бывший вице-президент каталонцев Хавьер Бордас.

- Мы предлагали «ПСЖ» 110 млн евро плюс Жана-Клера Тодибо. Ивана Ракитича и Усмана Дембеле. Другая сторона хотела этих игроков и 130 миллионов, так что Неймар был в 20 миллионах от возвращения. Но в итоге сделка сорвалась, - заявил Бордас.

Экс-руководитель «Барселоны» добавил, что на замену Неймару каталонцы пытались заполучить Килиана Мбаппе в пару к Усману Дембеле, но и здесь ничего не получилось.