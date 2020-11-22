​Уткин: «Месси – гений, но он теряет силу, когда ему грустно»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу «Барселоны» и Лионеля Месси. В субботу каталонцы проиграли «Атлетико» (0:1) - это третье поражение команды Рональда Кумана в восьми прошедших матчах сезона в Ла Лиге.

По мнению Уткина, которое он изложил в своём Telegram-канале, большой клуб не может жить без суперзадач, а те, в свою очередь, не могут быть поставлены без уверенности в себе. Этой уверенности у «Барселоны» сейчас нет из-за ухода президента и других проблем.

Также Уткин высказался по поводу Лионеля Месси, которого он, по своим словам, никогда не хотел сравнивать с Криштиану Роналду. Уткин назвал португальца суперменом и гением мотивации, поставив в противовес совсем другие стороны Месси.

«А Месси гений. Он не орудие. Он теряет силу, если ему грустно», - написал Уткин. «Гений - это не напряг сил, не мышцы и не статистика, гений - это вдохновение», - добавил журналист ниже.

Уткин написал, что не отпустив игрока в другой клуб, «Барселона» сохранила Месси – его контракт, тело и ноги – но при этом утратила его гений.

«Гению нужна свобода», - отметил журналист. Он считает, что Лео ещё обретёт свой гений, а «Барселона» обретёт большие задачи. Но случится всё это должно при новом президенте.