Месси пропустил тренировку перед матчем с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был одним из трёх игроков, которые пропустили тренировку в преддверии матча с «Атлетико».

Тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман разрешил пропустить тренировку Месси и некоторым товарищам по команде (Френки де Йонгу и Миралему Пьяничу).

Как сообщает Diario AS, связано это с тем, что Лионель Месси вернулся поздно с международного перерыва, и ему было разрешено отдохнуть.

Возвращение аргентинца в столицу Каталонии попало в заголовки газет, когда он заявил, что устал быть проблемой для всего в клубе.

«Барселона» сыграет матч с «Атлетико» 21 ноября.