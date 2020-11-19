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Месси пропустил тренировку перед матчем с «Атлетико»

19 Ноября 2020, 22:48,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был одним из трёх игроков, которые пропустили тренировку в преддверии матча с «Атлетико».

Тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман разрешил пропустить тренировку Месси и некоторым товарищам по команде (Френки де Йонгу и Миралему Пьяничу).

Как сообщает Diario AS, связано это с тем, что Лионель Месси вернулся поздно с международного перерыва, и ему было разрешено отдохнуть.

Возвращение аргентинца в столицу Каталонии попало в заголовки газет, когда он заявил, что устал быть проблемой для всего в клубе.

«Барселона» сыграет матч с «Атлетико» 21 ноября.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Барселона, Лионель Месси
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