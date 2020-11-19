«Барселона» и агенты Фати не могут договориться о контракте

«Барселона» продолжает оспаривать продолжительность контракта своей восходящей звезды Ансу Фати с его агентом и отцом, сообщает El Mundo Deportivo.

Клуб считает, что контракт 18-летнего футболиста рассчитан до 2024 года, поскольку у них есть возможность продлить его ещё на два года.

Однако это условие оспаривается агентом и отцом Ансу Фати, которые заявляют, что это неприменимо, ибо контракт был подписан ещё в молодёжной команде.

Это означает, что существует разница в пункте 18 регламента ФИФА, согласно которому, игрок младше 18 лет может подписать контракт с профессиональным клубом не более, чем на три года.