Месси трогательно отреагировал на уход Маскерано из футбола

Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано завершил карьеру и получил много тёплых слов от экс-партнеров по каталонской команде.

- У нас были счастливые моменты, а также порой не очень. Но мы все скучаем по тебе после твоего ухода, - написал форвард Лионель Месси в сети «Инстаграм».

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Экс-полузащитник Андрес Иньеста считает Маскерано «феноменом».

За восемь лет на «Камп Ноу» Хавьер Маскерано выиграл пять чемпионских титулов Ла Лиги, пять Кубков короля, три Суперкубка Испании, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.