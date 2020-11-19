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Гризманн пострадал от комментариев Фонта

19 Ноября 2020, 21:17,

Global Look Press

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн пострадал от комментариев кандидата в президенты каталонского клуба Виктора Фонта, который заявил, что звёздный новичок был необязательной покупкой, сообщает ESPN Deportes.

Как пишет источник, Фонт - один из фаворитов на январских выборах. В среду вечером он заявил, что не стоило подписывать французского форварда.

В отчёте Cadena Cope утверждается, что форвард пострадал от этих слов, и повторяется, что у него дружелюбные отношения с Лионелем Месси.

«Барселона» находится на восьмом мечте в чемпионате Испании и имеет 11 очков в семи играх.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Барселона, Виктор Фонт, Антуанн Гризман
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Ноября 2020, 22:14

этот козел еще не пришел в команду , а уже мутит , команда и так как в лихорадке

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