Гризманн пострадал от комментариев Фонта

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19 Ноября 2020, 21:17,
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн пострадал от комментариев кандидата в президенты каталонского клуба Виктора Фонта, который заявил, что звёздный новичок был необязательной покупкой, сообщает ESPN Deportes.
Как пишет источник, Фонт - один из фаворитов на январских выборах. В среду вечером он заявил, что не стоило подписывать французского форварда.
В отчёте Cadena Cope утверждается, что форвард пострадал от этих слов, и повторяется, что у него дружелюбные отношения с Лионелем Месси.
«Барселона» находится на восьмом мечте в чемпионате Испании и имеет 11 очков в семи играх.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Барселона, Виктор Фонт, Антуанн Гризман
этот козел еще не пришел в команду , а уже мутит , команда и так как в лихорадке