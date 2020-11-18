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Полузащитник «Атлетико» сдал положительный тест на COVID-19

18 Ноября 2020, 22:16,

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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра сдал положительный тест на COVID-19 и теперь находится на самоизоляции, сообщает официальный сайт клуба.

Результат анализов был получен после того, как уругваец вернулся на тренировочную базу.

Клуб добавил, что полузащитник, который на данный момент находится в аренде на сезон у «Атлетико», не испытывает симптомов вируса, но находится на карантине.

Товарищ по международной команде Луис Суарес также сдал положительный тест на COVID-19

Оба игрока впоследствии не будут доступны своему клубу на матч против «Барселоны» в субботу.

24-летний Торрейра провел за «матрасников» 7 игр и только в двух вышел со старта.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Атлетико Мадрид, Лукас Торрейра
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