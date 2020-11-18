​Суарес не сможет сыграть против «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сдал повторный положительный тест на коронавирусную инфекцию, о чём в Twitter сообщил журналист Маттео Моретто.

Таким образом, Суарес точно пропустит субботний матч чемпионата Испании против «Барселоны» - своего бывшего клуба.

Напомним, после прихода на тренерский мостик «Барселоны» Рональда Кумана клуб решил попрощаться с Суаресом. После перехода в «Атлетико» уругвайский нападающий в девяти матчах во всех соревнованиях забил пять голов и отдал один результативный пас.

Отметим, что «Атлетико» подходит к дуэли с «Барселоной» с серией из 23 игр Ла Лиги без поражений.