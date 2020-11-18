​Суарес не сможет сыграть против «Барселоны»

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18 Ноября 2020, 19:52,
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сдал повторный положительный тест на коронавирусную инфекцию, о чём в Twitter сообщил журналист Маттео Моретто.
Таким образом, Суарес точно пропустит субботний матч чемпионата Испании против «Барселоны» - своего бывшего клуба.
Напомним, после прихода на тренерский мостик «Барселоны» Рональда Кумана клуб решил попрощаться с Суаресом. После перехода в «Атлетико» уругвайский нападающий в девяти матчах во всех соревнованиях забил пять голов и отдал один результативный пас.
Отметим, что «Атлетико» подходит к дуэли с «Барселоной» с серией из 23 игр Ла Лиги без поражений.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Луис Суарес