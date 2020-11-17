Педри поблагодарил «Реал» за то, что оказался в «Барселоне»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри здорово себя проявил на «Камп Ноу» после перехода из «Лас-Пальмаса» и уже несколько раз выходил в основе первой команды, в том числе и в «эль класико». 17-летний футболист вспомнил, как проходил просмотр в мадридском «Реале».

- Я отправился на тесты в «Реал», но там мне сказали, что мой уровень недостаточный. Благодарен им за те слова, потому что сейчас я в команде, которую всегда любил. Облачаться в футболку «Реала» было непривычно, ведь я все время ходил в футболке каталонцев, - заявил Педри El Larguero.

В этом сезоне вундеркинд забил два гола в официальных матчах за «Барселону».