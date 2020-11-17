Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Педри поблагодарил «Реал» за то, что оказался в «Барселоне»

17 Ноября 2020, 17:23,

Depositphotos

Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри здорово себя проявил на «Камп Ноу» после перехода из «Лас-Пальмаса» и уже несколько раз выходил в основе первой команды, в том числе и в «эль класико». 17-летний футболист вспомнил, как проходил просмотр в мадридском «Реале».

- Я отправился на тесты в «Реал», но там мне сказали, что мой уровень недостаточный. Благодарен им за те слова, потому что сейчас я в команде, которую всегда любил. Облачаться в футболку «Реала» было непривычно, ведь я все время ходил в футболке каталонцев, - заявил Педри El Larguero.

В этом сезоне вундеркинд забил два гола в официальных матчах за «Барселону».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Педри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Кар Карыч
17 Ноября 2020, 17:31

Вундеркинды нам не товарищи!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову