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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» едва не проиграл в четвёртый раз подряд, но отстоял ничью против «Болоньи»

30 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать (2)
Болонья
1:1
Ювентус
окончен

32-й тур Серии А завершился равным матчем «Болоньи» и «Ювентуса». Туринцы после трех поражений кряду не смогли обыграть середняка чемпионата Италии. Уже на 10-й минуте Риккардо Орсолини реализовал заработанный лично пенальти, пробив в правый угол ворот, а голкипер не угадал. Первый шанс у гостей был у Николо Фаджоли, который дважды подряд не смог переиграть вратаря. Вскоре Аркадиуш Милик потерял бутсу в штрафной - 11-метровый, поляк с точки не смог переиграть стража ворот, нет гола. После перерыва Федерико Кьеза не лучшим образом отдавал передачу, тем не менее, Милик уверенно и точно пробил в правый нижний угол - 1:1. В финальной трети игры «Болонья» была гораздо ближе к успеху, чем соперник, но не забила.

«Ювентус» идет на третьем месте и проигрывает «Лацио» один балл, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Болонья1:1Ювентус
(1:0) Орсолини Риккардо10'  
  61'Милик Аркадиуш (1:1)
Скорупски ЛукашПош Штефан  2' 87' (Де Сильвестри Лоренцо ( 87') Сумаоро АдамаЛукуми ДжонКирьякопулос Георгиос  42' 67' (Камбьясо Андреа ( 67') Схаутен ЙердиМоро Никола 82' (Эбишер Мишель ( 82') Орсолини РиккардоФергюсон Льюис 82' (Медель Гари ( 82') Домингес Николас 67' (Зиркзее Джошуа ( 67') Барроу Муса
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоХоакин СосаБонифаци КевинРавалья Федерико
Щесны ВойцехКуадрадо ХуанГатти ФедерикоДанило ЛуисАлекс СандроФаджоли Николо 58' (Айлинг Самуэль ( 58') Локателли Мануэль 83' (Паредес Леандро ( 83'  88') Рабио Адриен  55'Костич Филип 58' (Соуле Матиас ( 58') Милик Аркадиуш 83' (Влахович Душан ( 83') Кьеза Федерико 70' (Миретти Фабио ( 70')
Запасные: Ругани ДаниэлеБремер ГлейсонБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоПогба ПольДе Шильо МаттиаПерин Маттиа
30 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Ювентус
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Комментарии (2)
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Juventissimo
30 Апреля 2023 в 23:50
Команда махровых импотентов. Но под управлением кислорожего придурка-ссыкуна. Гроза любого суперклуба. Унижения Ювентуса продолжаются.
ЮвиК
30 Апреля 2023 в 23:46
Вау мы не проиграли, Макс все самое вкусное решил попридержать. Как же нашей молодежи не хватает опыта!
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