«Ювентус» едва не проиграл в четвёртый раз подряд, но отстоял ничью против «Болоньи»

32-й тур Серии А завершился равным матчем «Болоньи» и «Ювентуса». Туринцы после трех поражений кряду не смогли обыграть середняка чемпионата Италии. Уже на 10-й минуте Риккардо Орсолини реализовал заработанный лично пенальти, пробив в правый угол ворот, а голкипер не угадал. Первый шанс у гостей был у Николо Фаджоли, который дважды подряд не смог переиграть вратаря. Вскоре Аркадиуш Милик потерял бутсу в штрафной - 11-метровый, поляк с точки не смог переиграть стража ворот, нет гола. После перерыва Федерико Кьеза не лучшим образом отдавал передачу, тем не менее, Милик уверенно и точно пробил в правый нижний угол - 1:1. В финальной трети игры «Болонья» была гораздо ближе к успеху, чем соперник, но не забила.

«Ювентус» идет на третьем месте и проигрывает «Лацио» один балл, соперник - восьмой.