«Ювентус» готов продать нападающего Душана Влаховича на менее выгодных для себя условиях.

Разговоры о возможном уходе серба в летнее трансферное окно ведутся не первый месяц, однако «Ювентус» был готов расстаться со своей звездой лишь за 100 млн евро. По информации Fichajes, теперь туринский клуб согласен продать 23-летнего сербского форварда значительно дешевле – всего за 60-70 млн евро. Столь резкое падение запрашиваемой стоимости объясняется нестабильным финансовым положением «старой синьоры».

Интерес к Душану Влаховичу проявляют представители Английской премьер-лиги. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.