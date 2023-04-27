Ди Марию ждут в его родном клубе

В «Росарио Сентраль» готовы подписать вингера «Ювентуса» Анхеля ди Марию.

35-летний игрок пока не решил, где продолжит карьеру после истечения нынешнего контракта, рассчитанного до конца июня. Как отмечает журналист Мирко ди Натале, директор аргентинского «Росарио Сентраль» заявил, что двери клуба всегда открыты для ди Марии. Тот, как сообщалось ранее в СМИ, планирует провести в Европе ещё как минимум один сезон.

Именно в «Росарио Сентраль» Анхель ди Мария начинал свой путь в профессиональном футболе. В 2007 году он перебрался в португальскую «Бенфику», а затем поиграл за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Цвета «Ювентуса» аргентинец защищает с прошлого года.