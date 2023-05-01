Атакующий полузащитник Анхель ди Мария пропустил воскресный матч «Ювентуса» против «Болоньи» в чемпионате Италии. Официальная причина – проблема с лодыжкой. Тем не менее, издание La Gazzetta dello Sport рассказывает о том, что ди Мария инсценировал свою травму. 35-летний аргентинец якобы пошёл на такой шаг, когда узнал, что не попадёт в основной состав. Анхель явно недоволен работой под руководством Массимилиано Аллегри.

Действующий контракт Анхеля ди Марии с «Ювентусом» рассчитан до конца июня. Будущее аргентинского футболиста туманно.

Напомним, что «Ювентус» не смог обыграть «Болонью» на выезде – матч завершился вничью со счётом 1:1.