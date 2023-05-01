Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария инсценировал травму слухи

01 Мая 2023 • 17:36 Комментировать
Болонья
1:1
Ювентус
окончен

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария пропустил воскресный матч «Ювентуса» против «Болоньи» в чемпионате Италии. Официальная причина – проблема с лодыжкой. Тем не менее, издание La Gazzetta dello Sport рассказывает о том, что ди Мария инсценировал свою травму. 35-летний аргентинец якобы пошёл на такой шаг, когда узнал, что не попадёт в основной состав. Анхель явно недоволен работой под руководством Массимилиано Аллегри.

Действующий контракт Анхеля ди Марии с «Ювентусом» рассчитан до конца июня. Будущее аргентинского футболиста туманно. 

Напомним, что «Ювентус» не смог обыграть «Болонью» на выезде – матч завершился вничью со счётом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
18:09 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на форварда из Серии А
17:56 · Италия. Серия А
Станкович точно отработает до конца сезона
17:40 · Италия. Серия А
Три основных игрока «Ювентуса» недовольны Аллегри и могут уйти
17:36 · Италия. Серия А
Ди Мария инсценировал травму слухи
17:22 · Италия. Серия А
Вьери: «На месте Влаховича и Кьезы я попросил бы отпустить меня в другой клуб»
16:51 · Италия. Серия А
Леау близок к продлению контракта с «Миланом»
16:41 · Италия. Серия А
Жест Сабири очень не понравился фанатам «Сампдории»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перейти в итальянский топ-клуб
11:13 · Германия. Бундеслига
Себальос хочет остаться в Испании, но будет не против уехать в Серию А или Бундеслигу
11:00 · Италия. Серия А
Зидан вполне может летом возглавить «Ювентус»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Ромы»
07:25 · Италия. Серия А
Известны планы Ибрагимовича на следующий сезон
06:43 · Италия. Серия А
Леау рассказал, какой совет получил от Ибрагимовича
05:24 · Италия. Серия А
Адани: «Индзаги в сравнении с Аллегри - это просто Кройф!»
04:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович может оказаться в другой команде Серии А
Все новости
Рекомендуем