«Ювентус» назвал состав на матч с «Болоньей»

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Болоньи». Главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Щесны, Куадрадо, Гатти, Данило, Алекс Сандро, Фаджоли, Локателли, Рабио, Кьеза, Костич, Милик.

В случае победы в гостях у «Болоньи» «Ювентус» обойдёт «Лацио» и окажется на второй позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

«Болонья» и «Ювентус» начнут очный матч в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.