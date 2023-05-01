Аллегри использовал 100 разных стартовых составов в 100 матчах после возвращения в «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри меняет стартовый состав команды в каждом матче.

Специалист провёл свой сотый официальный поединок у руля «бьянконери» с момента возвращения в клуб летом 2021 года – во всех случаях команда выходила на поле в разных сочетаниях, отмечает DAZN. В этих встречах «Ювентус» одержал 54 победы, 20 раз сыграл вничью и 26 раз потерпел поражение.

В сегодняшнем матче Серии А коллектив Аллегри не сумел одолеть «Болонью» – 1:1.

«Ювентус» занимает третью строчку в Серии А после 32-х туров с 60 набранными очками, отставая от «Лацио» на один балл, а от «Наполи» – на 19.