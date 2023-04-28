Тудор – ещё один кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»

Рулевой «Марселя» Игор Тудор может заменить в «Ювентусе» Массимилиано Аллегри.

Как сообщалось ранее, туринский клуб мечтает о назначении Антонио Конте или Зинедина Зидана в случае расставания с Аллегри, однако непростая финансовая ситуация клуба, вероятно, вынудит отказаться от столь амбициозных планов. Как отмечает Football Italia, гораздо более реалистичным кандидатом на должность в «Ювентусе» является Игор Тудор, в прошлом защищавший цвета «бьянконери» в качестве игрока, а также работавший в команде ассистентом Андреа Пирло с 2020 по 2021 год.

Контракт Игора Тудора с «Марселем» рассчитан до 2024 года.