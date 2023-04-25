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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта встретится с руководством «Болоньи» на фоне интереса от «ПСЖ»

25 Апреля 2023 • 13:11 Комментировать
Болонья
...
Ювентус
30.04 21:45

Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта находится на радаре у руководства «Пари Сен-Жермен», однако сам наставник не спешит менять тренерское место.

По информации Gazzetta dello Sport, бывший полузащитник сборной Италии скоро встретится с боссами своего нынешнего клуба, поскольку сам Мотта намерен остаться в «Болонье». Тем не менее Тьяго хочет получить некоторые гарантии из-за большого интереса со стороны «ПСЖ».

Напомним, что Мотта в 2019 году руководил молодёжной командой парижан до 19 лет. Во главе «Болоньи» вице-чемпион Европы находится с 2022 года и занимает восьмое место в текущем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья ПСЖ Тьяго Мотта
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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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