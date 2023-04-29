Милик: «Трудности есть, но не время сдаваться»

Польский нападающий Аркадиуш Милик признался, что он и его команда разочарованы последними событиями, в частности, вылетом из Кубка Италии - в Турине явно ставили на этот турнир. Но «Ювентус» все еще может взять другой трофей - Лигу Европы. И Милик считает это очень важной задачей.

- Мы переживаем непростые времена, мы разочарованы, но сейчас не время вешать нос. У нас еще есть важные задачи в текущем сезоне. Мы - «Ювентус», - напомнил Милик в социальной сети.

Милик выступает за туринский «Ювентус» с прошлого года, ранее он успел поиграть шесть лет в составе другого итальянского клуба - «Наполи».