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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Хотел бы вернуть прежнего Погба»

29 Апреля 2023 • 16:57 Комментировать
Болонья
...
Ювентус
1 3.50 X 3.20 2 2.20
30.04 21:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу состояния полузащитника Поля Погба, которого преследуют травмы. В нынешнем сезоне француз провёл на поле только 75 минут в шести матчах.

«Погба не в лучшем состоянии, чтобы играть. Я хотел бы вернуть того Погба, которого тренировал раньше, но сейчас это не так. Чем дольше футболист отсутствует, тем больше времени нужно на его восстановление. Есть исследования на этот счёт», - сказал Аллегри журналистам.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В воскресенье, 30 апреля, «старая синьора» проведёт гостевой матч Серии А против «Болоньи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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