Аллегри: «Хотел бы вернуть прежнего Погба»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу состояния полузащитника Поля Погба, которого преследуют травмы. В нынешнем сезоне француз провёл на поле только 75 минут в шести матчах.

«Погба не в лучшем состоянии, чтобы играть. Я хотел бы вернуть того Погба, которого тренировал раньше, но сейчас это не так. Чем дольше футболист отсутствует, тем больше времени нужно на его восстановление. Есть исследования на этот счёт», - сказал Аллегри журналистам.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В воскресенье, 30 апреля, «старая синьора» проведёт гостевой матч Серии А против «Болоньи».