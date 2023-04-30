Болонья - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В воскресенье «Болонья» и «Ювентус» проведут матч в рамках чемпионата Италии. Первые реально ни на что не претендуют, но в последних турах выглядят очень даже неплохо. «Старая синьора» в основном играет против очень серьезных соперников и проводит этот отрезок не лучшим образом - всего одна победа в последних семи поединках. Сегодня хороший шанс, чтобы положить старт новой серии успешных результатов.

Старт показа игры в 21:45 на «Матч ТВ», «Матч Футбол 3», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Бесплатную трансляцию матча «Болонья» - «Ювентус» смотрите на сайте Winline. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.