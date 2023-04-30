Директор «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном уходе Аллегри

Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво высказался о положении в клубе Массимилиано Аллегри.

В последние недели итальянские СМИ нередко сообщали о вероятном расставании туринского клуба со специалистом в связи с не самыми выдающимися результатами команды в текущем сезоне.

«Могу сказать, что позиции Аллегри не подлежат никаким сомнениям, но это довольно очевидно. Он вернулся, подписав четырёхлетний контракт, и он не отработал даже половину этого срока. Былые заслуги Массимилиано говорят сами за себя, мы в него верим. Наши цели на этот сезон – финишировать вторыми в Серии А и сыграть в финале Лиги Европы», – поведал в интервью DAZN Кальво.