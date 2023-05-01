Аллегри: «Чувствую, что «Ювентус» в меня верит»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями после матча Серии А против «Болоньи» (1:1).

Туринцы пропустили уже на 10-й минуте, но смогли уйти от поражения благодаря точному удару Аркадиуша Милика в начале второго тайма. Ранее польский нападающий не сумел реализовать пенальти.

«Неделю назад мы бы проиграли такой матч. Нужно сосредоточиться на том, что нам следует улучшить.

С момента своего возвращения я всегда чувствовал, что в «Ювентусе» в меня верят. Я говорил, что текущий этап сезона – самый сложный. Думаю, мы проделываем хорошую работу, привлекая к играм молодых футболистов», – сказал в послематчевом интервью DAZN Аллегри.