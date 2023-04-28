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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» рассматривает двух топ-тренеров в качестве замены Аллегри

28 Апреля 2023 • 20:38 Комментировать
Болонья
...
Ювентус
1 3.50 X 3.20 2 2.20
30.04 21:45

«Ювентус» определился с потенциальными сменщиками Массимилиано Аллегри на посту главного тренера.

Контракт нынешнего рулевого «бьянконери» рассчитан до 2025 года, и в клубе пока не планируют расставаться со специалистом, однако слухи о его возможном уходе всё же нередко фигурируют в СМИ. Как информирует La Gazzetta dello Sport, в случае прекращения сотрудничества с Аллегри «Ювентус» попробует договориться с Зинедином Зиданом или Антонио Конте. Оба наставника в настоящий момент не имеют тренерской работы.

После 31 тура нынешнего розыгрыша Серии А «Ювентус» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Также туринцы продолжают выступление в Лиге Европы, где уже добрались до полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зинедин Зидан Антонио Конте Массимилиано Аллегри
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