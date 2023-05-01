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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери: «На месте Влаховича и Кьезы я попросил бы отпустить меня в другой клуб»

01 Мая 2023 • 17:22 Комментировать
Болонья
1:1
Ювентус
окончен

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Кристиан Вьери расстроен сложностями, которые переживает туринский клуб. По его мнению, некоторые талантливые игроки в его составе стагнируют, если не сказать «деградируют», в его составе. В частности, это Федерико Кьеза и Душан Влахович.

- Кьеза бегает-бегает, но не получает мячи. Ди Мария оставлен в одиночестве. Так игра не строится. Милик тоже не получает мячи, какие уж тут голы? На месте Влаховича и Кьезы я бы попросился из команды, потому что они молоды и должны развиваться, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Вьери Душан Влахович Федерико Кьеза
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