Вьери: «На месте Влаховича и Кьезы я попросил бы отпустить меня в другой клуб»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Кристиан Вьери расстроен сложностями, которые переживает туринский клуб. По его мнению, некоторые талантливые игроки в его составе стагнируют, если не сказать «деградируют», в его составе. В частности, это Федерико Кьеза и Душан Влахович.

- Кьеза бегает-бегает, но не получает мячи. Ди Мария оставлен в одиночестве. Так игра не строится. Милик тоже не получает мячи, какие уж тут голы? На месте Влаховича и Кьезы я бы попросился из команды, потому что они молоды и должны развиваться, - цитирует слова Вьери итальянское новостное агентство ITASportPress.