«Болонья» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Болонья - Ювентус
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Орсолини Риккардо10'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан• 2'Сумаоро Адама•Лукуми Джон•Кирьякопулос Георгиос•Орсолини Риккардо•Схаутен Йерди•Моро Никола•Домингес Николас•Фергюсон Льюис•Барроу Муса
Щесны Войцех•Куадрадо Хуан•Гатти Федерико•Данило Луис•Алекс Сандро•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Милик Аркадиуш•Кьеза Федерико
30 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Бан пользователя