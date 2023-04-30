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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

30 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать
Болонья
1:0
Ювентус
1 3.60 X 3.15 2 2.20
1-й тайм

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Болонья1:0Ювентус
(1:0) Орсолини Риккардо10' 
Скорупски ЛукашПош Штефан  2'Сумаоро АдамаЛукуми ДжонКирьякопулос ГеоргиосОрсолини РиккардоСхаутен ЙердиМоро НиколаДомингес НиколасФергюсон ЛьюисБарроу Муса
Запасные: Пююхтя НикласЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоКамбьясо АндреаМедель ГариХоакин СосаБонифаци КевинРавалья ФедерикоЗиркзее ДжошуаДе Сильвестри ЛоренцоЭбишер Мишель
Щесны ВойцехКуадрадо ХуанГатти ФедерикоДанило ЛуисАлекс СандроФаджоли НиколоЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипМилик АркадиушКьеза Федерико
Запасные: Ругани ДаниэлеБремер ГлейсонАйлинг СамуэльБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоПогба ПольДе Шильо МаттиаПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес ЛеандроМиретти ФабиоВлахович Душан
30 апреля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Болонья Ювентус
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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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