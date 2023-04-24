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Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли рассказал, как мог оказаться в «Ювентусе»

24 Апреля 2023 • 21:37 Комментировать
Болонья
...
Ювентус
30.04 21:45

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ювентус».

По словам известного экс-футболиста сборной Италии, туринский гранд был заинтересован в его подписании в 2013 году: «Я почти перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Сити», у меня даже была встреча с Мароттой, Недведом и Конте в Турине. В итоге я всё же выбрал «Милан». «Ювентус» всегда был для меня клубом-противником, но он слишком силён», – рассказал в интервью Muschio Selvaggio 32-летний игрок.

Напомним, что в январе 2013 года «Милан» купил Марио Балотелли у «Манчестер Сити» за  20 млн евро. Спустя полтора года форвард вернулся в Англию, подписав контракт с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марио Балотелли
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БОЛОНЬЯ ЮВЕНТУС
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