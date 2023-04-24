Балотелли рассказал, как мог оказаться в «Ювентусе»

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ювентус».

По словам известного экс-футболиста сборной Италии, туринский гранд был заинтересован в его подписании в 2013 году: «Я почти перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Сити», у меня даже была встреча с Мароттой, Недведом и Конте в Турине. В итоге я всё же выбрал «Милан». «Ювентус» всегда был для меня клубом-противником, но он слишком силён», – рассказал в интервью Muschio Selvaggio 32-летний игрок.

Напомним, что в январе 2013 года «Милан» купил Марио Балотелли у «Манчестер Сити» за 20 млн евро. Спустя полтора года форвард вернулся в Англию, подписав контракт с «Ливерпулем».