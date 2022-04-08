Игрок «Милана» – о борьбе за чемпионство: «Не чувствуем давления»

Вингер «Милана» Алексис Салемакерс высказался на тему борьбы команды за скудетто.

«Милан» лидирует в таблице, на одно очко опережая «Наполи» и на четыре – «Интер», у которого остаётся один матч в запасе.

«Мы первые, и мы не чувствуем давления. Мы должны продолжать следовать своим путём с прежней уверенностью – увидим, к чему это приведёт, – сказал 22-летний бельгиец в интервью ElevenSports. – В любом случае нам предстоит выложиться на 200%, чтобы чего-то достичь, и нынешний состав занимается этим уже два года. Это вернуло «Милан» туда, где он должен быть», – заявил Салемакерс.

10-го апреля «Милану» предстоит провести выездной матч против «Торино» в рамках Серии А.