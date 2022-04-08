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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» будет требовать за Берарди 30 миллионов евро

08 Апреля 2022 • 18:56 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
3.40 3.75 2.05
10.04 16:00
«Сассуоло» поставил ценник на своего полузащитника Доменико Берарди, который прошлым летом стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. По сообщениям журналиста Анто Витьелло в социальных сетях, Берарди в летнее межсезонье будет стоить 30 миллионов евро.
 
Отметим, что главным претендентом на 27-летнего полузащитника называется «Милан», который следит за футболистом уже долгие годы. При этом источник заявляет, что сумма в 30 миллионов евро может отпугнуть «Милан» и заставить «россонери» перейти к альтернативным вариантам.
 
В этом сезоне Берарди отметился в чемпионате Италии 14 голами и 11 ассистами.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди
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САССУОЛО АТАЛАНТА
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