«Сассуоло» будет требовать за Берарди 30 миллионов евро

«Сассуоло» поставил ценник на своего полузащитника Доменико Берарди, который прошлым летом стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. По сообщениям журналиста Анто Витьелло в социальных сетях, Берарди в летнее межсезонье будет стоить 30 миллионов евро.

Отметим, что главным претендентом на 27-летнего полузащитника называется «Милан», который следит за футболистом уже долгие годы. При этом источник заявляет, что сумма в 30 миллионов евро может отпугнуть «Милан» и заставить «россонери» перейти к альтернативным вариантам.

В этом сезоне Берарди отметился в чемпионате Италии 14 голами и 11 ассистами.