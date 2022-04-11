Юрич об игре с «Миланом»: «Думаю, мы заслужили большего»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал результат встречи с «Миланом», которая закончилась со счетом 0:0.

«Команда играла очень хорошо, создавала шансы на победу во втором тайме. Я восхищаюсь динамизмом игроков «Милана» и темпом, это была настоящая битва, и я думаю, что мы заслуживали большего», — сказал Юрич в интервью DAZN.

Наставник «Торино» также посетовал, что его команде не хватает связи между линиями.

«Думаю, нам все еще не хватает игрока, который может объединить полузащиту с атакой, соединить линии. Деннис Прат мог это сделать, но мы потеряли его из-за травмы», - отметил Юрич.

После этой ничьей «Торино» продолжает занимать место в середине турнирной таблицы. От зоны еврокубков клуб отделяет 16 очков.