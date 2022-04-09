Тренер «Торино» Юрич признаёт, что команда вряд ли поборется за еврокубки

Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич в преддверии матча Серии А против лидирующего «Милана» прокомментировал шансы своей команды финишировать по итогам сезона в зоне еврокубков.

«Я верил, что в этом сезоне мы сможем квалифицироваться в еврокубки, но всё пошло против нас. Явным примером являются матчи с «Сассуоло», «Удинезе», «Венецией» и «Интером». У нас нет такого качества, как у «Фиорентины», «Сассуоло» или даже «Вероны», поэтому нам становится всё труднее выигрывать матчи», – сказал Юрич на пресс-конференции.

На данный момент «Торино» идёт на 12-м месте в турнирной таблице и отстаёт от еврокубковой зоны на 14 очков.