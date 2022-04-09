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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Торино» Юрич признаёт, что команда вряд ли поборется за еврокубки

09 Апреля 2022 • 18:35 Комментировать
Торино
...
Милан
4.20 3.55 1.88
10.04 21:45
Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич в преддверии матча Серии А против лидирующего «Милана» прокомментировал шансы своей команды финишировать по итогам сезона в зоне еврокубков.
 
«Я верил, что в этом сезоне мы сможем квалифицироваться в еврокубки, но всё пошло против нас. Явным примером являются матчи с «Сассуоло», «Удинезе», «Венецией» и «Интером». У нас нет такого качества, как у «Фиорентины», «Сассуоло» или даже «Вероны», поэтому нам становится всё труднее выигрывать матчи», – сказал Юрич на пресс-конференции.
 
На данный момент «Торино» идёт на 12-м месте в турнирной таблице и отстаёт от еврокубковой зоны на 14 очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Торино Иван Юрич
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ТОРИНО МИЛАН
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10.04  16:00 Наполи ... Фиорентина 1.82 3.75 4.40
10.04  16:00 Сассуоло ... Аталанта 3.40 3.65 2.11
10.04  16:00 Венеция ... Удинезе 3.25 3.50 2.26
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